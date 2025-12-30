Utorak, 30 Decembra, 2025
Trenutak veselja, dugoročne posljedice: Pirotehnika u rukama djece

Petarde i vatrometi za mnoge su dio praznične atmosfere, ali za ljekare početak najopasnijeg perioda u godini. Posljedice neodgovorne upotrebe pirotehnike često su teške i dugotrajne. Uprkos zabranama i kaznama, pirotehnička sredstva i dalje završavaju u rukama djece.

Sekunda zabave dovoljna je za sekundu katastrofe. To pokazuje i nedavni slučaj iz Širokog Brijega. Trogodišnji dječak zadobio je opekline drugog i trećeg stepena, nakon što je starija maloljetna osoba bacila petardu u njegovoj blizini.

“I ove godine bilježimo povećan broj povreda nastalih upotrebom pirotehničkih sredstava. Najčešće su to povrede prstiju, šake, vida ili sluha. Važno je da kažem da se radi o  povredama koje su u većini slučajeva preventabilne i da je najvažnije spriječiti pristup djece pirotehničkim sredstvima”, kaže Merima Halilović iz Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” Mostar.

Iz policije savjetuju roditeljima da s djecom razgovaraju o posljedicama koje mogu nastati usljed neadekvatne upotrebe pirotehničkih sredstava. Novčane kazne predviđene su za one koji koriste pirotehniku, kao i za one koji je neovlašteno prodaju.

“Za pravna lica koja prodaju pirotehnička sredstva maloljetnicima novčana kazna iznosi do tri tisuće konvertibilnih maraka, dok za pravna lica koja posluju bez odobrenja ministarstva, odnosno neovlašteno prodaju pirotehnička sredstva, kazna je čak do deset tisuća maraka”, navodi glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš.

Kazna za one koji koriste pirotehnička sredstva na javnim mjestima iznosi samo 100 maraka. Iz Udruge roditelja “Naša djeca” upozoravaju i na odgovornost roditelja, te postavljaju pitanje koliko su oni uopće svjesni da njihova djeca koriste pirotehniku.

“Pitanje nije samo dozvoljavaju li roditelji, već koliko su uopće upućeni u ono što djeca rade i što posjeduju. To je jako široko pitanje koje zahtijeva dublju analizu, posebno u  kontekstu okolnosti u kojima roditelji danas rade i žive”, smatra Mirjana Laganin iz Udruge “Naša djeca“.

