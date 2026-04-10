BHRT: Pritisci na uposlenike javnog medijskog servisa, kao i novinare uopće, su nedopustiva praksa

Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) osuđuje pritiske na urednike i rukovodstvo BHT1 od strane Nebojše Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, nakon jučerašnjeg gostovanja u emisiji Jutro za sve na BHT1, te istup Nedeljka Eleka, predsjednika Nadzornog odbora OC Jahorina, koji može biti protumačen kao prijetnja uredniku emisije Zvonku Komšiću.

Pritisci na uposlenike javnog medijskog servisa, kao i novinare uopće, su nedopustiva praksa, jer je osnovna uloga javnog servisa da postavlja pitanja od javnog interesa, bez straha, bez favoriziranja i bez političkog pritiska. U tom kontekstu, svako gostovanje u našem programu podrazumijeva spremnost na pitanja koja mogu biti i neugodna, posebno kada je riječ o javnim ličnostima i političkim akterima.

Sloboda izražavanja, uključujući pravo novinara da postavljaju pitanja i vode razgovor u interesu javnosti, ne može biti razlog za pritiske, uslovljavanja ili zahtjeve za sankcioniranjem. Svaki pokušaj da se zbog izgovorene riječi ili postavljenog pitanja vrši takav pritisak na novinare i urednike predstavlja ozbiljan udar na slobodu medija i uređivačku neovisnost.

U tom kontekstu osuđujemo Vukanovićeve zahtjeve i istupe usmjerene prema urednicima, redakciji i cjelokupnom programu BHT1. Takvi postupci stvaraju atmosferu pritiska i autocenzure, što je neprihvatljivo u svakom demokratskom društvu.

BHT1 će nastaviti profesionalno raditi u interesu javnosti, jednako poštujući svakog gosta bez obzira na spol, nacionalnost ili političku pripadnost.

Nebojša Vukanović ima pravo uložiti prigovor na naš rad nadležnoj Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz BHRT-a.