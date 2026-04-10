Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Veliki petak

Srpska pravoslavna crkva obilježava Veliki petak, dan Hristovog stradanja i najtužniji dan za pravoslavne hrišćane.
Prema vjerovanju, tog dana je Isus Hristos osuđen i razapet na Golgoti, žrtvujući se za spasenje ljudi.

Na Veliki petak ne služi se liturgija, već se održavaju Carski časovi, dok se u poslijepodnevnim satima služi večernje bogosluženje sa iznošenjem Plaštanice.
Ona simbolizuje platno u koje je Isus umotan nakon skidanja sa krsta, kao i njegovo polaganje u grob.

Bogosluženja prate duh tuge ovog dana, koji je ujedno i dan najstrožeg posta. Umjesto crkvenih zvona, oglašavaju se klepala.

Prethodni članak
