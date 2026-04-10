Zmajevi 29. maja dočekuju Sjevernu Makedoniju

„A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine će u sklopu priprema za nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Sjeverne Makedonije.

Susret je na programu 29. maja na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu. Ova utakmica će predstavljati važan segment priprema bh. tima pred odlazak na Svjetsko prvenstvo, gdje će izabranici selektora Sergeja Barbareza imati priliku da provjere formu protiv respektabilnog protivnika iz regiona.

Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine će o svim informacijama vezanim za ulaznice za ovaj susret blagovremeno obavijestiti javnost.