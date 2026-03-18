BIHAMK: Zbog snijega na kolovozu usporeno je saobraćanje na pojedinim cestama

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na dionici Čapljina-Ljubuški u mjestu Trebižat.

U nižim predjelima kolovoz je pretežno mokar, dok snijega na kolovozu ima na dionicama u višim planinskim predjelima. Zbog snijega na kolovozu usporeno je saobraćanje na cestama: Vlasenica-Han Pijesak (Han Pogled), Sarajevo-Rogatica (Romanija), Bugojno-Kupres (Koprivnica), Šuica-Livno, Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor (Makljen), Mliništa-Glamoč, Novo Selo-Strojice-Kupres i Kotor Varoš-Teslić. Podsjećamo da je upotreba zimske opreme obavezna.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore 00-24 sata.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alterntivni pravci su u funkciji.

Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.