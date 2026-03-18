Servisne informacije: Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, evidentirano je 1 krivično djelo, kao i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 57 pregleda, 2 terenske intervencije i 1 kućna posjeta, 5 pacijenata je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, šest djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

CRVENI KRIŽ – Danas, srijeda, 18. marta 2026. godine Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC – a Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9:30h-12:00 sati.

Danas se u Srebreniku očekuje oblačno vrijeme sa mogućim slabim pljuskovima u ranim jutarnjim satima, posebno oko 5 sati. Temperatura će se kretati od 4°C ujutro do 12°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 11 m/s, što odgovara jačini 6 po Beaufortovoj ljestvici. Za današnji dan preporučuje se topla jakna, kaput i čvrsta obuća zbog vjetra i hladnoće ujutro. Obavještavamo da je za regiju Tuzla aktivno upozorenje na vjetar jačine od 40 km/h koje traje od 18. marta 23:00 do 19. marta 22:59.