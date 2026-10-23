Uvoz polovnih vozila u Bosnu i Hercegovinu posljednjih godina bilježi značajan rast, dok se prosječna cijena polovnog automobila trenutno kreće između 25.000 i 30.000 KM. Ipak, podaci za prvih devet mjeseci 2026. godine pokazuju blagi pad broja uvezenih polovnih automobila u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom 2025. godine uvezeno je ukupno 95.421 cestovno motorno vozilo, od čega 86.129 polovnih i 9.292 nova vozila.

Uvoz polovnih automobila povećavao se iz godine u godinu. Tako su 2023. godine uvezena 62.873 polovna vozila, godinu kasnije 80.311, dok je 2025. taj broj dostigao 86.129. U prvih devet mjeseci ove godine uvezeno je 62.033 polovnih vozila.

Uvoz polovnih vozila i cijene na tržištu BiH

Iz mostarske kompanije Guma M za Fenu su kazali da na tržištu nije zabilježen značajniji rast cijena polovnih automobila, a stabilne cijene očekuju i u narednom periodu.

Prosječna cijena polovnog automobila u BiH kreće se između 25.000 i 30.000 KM, dok se kupci najčešće interesuju za gradske crossovere, među kojima se izdvajaju Renault Captur i Dacia Duster.

Značajno interesovanje postoji i za starije modele premium proizvođača, poput Audija, BMW-a i Mercedesa, čije su cijene niže zbog godišta proizvodnje i veće kilometraže.

Iz kompanije navode da je tržište polovnih automobila približno deset puta veće od tržišta novih vozila, uz sve izraženiju konkurenciju među prodavačima.

Sve više električnih i hibridnih automobila

Iako polovni automobili s klasičnim pogonom i dalje dominiraju tržištem, raste i interesovanje za električna i hibridna vozila.

U prvih devet mjeseci 2026. godine u BiH su uvezena 302 električna automobila, što je više nego dvostruko u odnosu na 141 vozilo u istom periodu prošle godine.

Povećan je i uvoz hibridnih automobila, sa 2.645 na 3.765 vozila. Iz Gume M ističu da interesovanje za polovne električne automobile raste, ali da je njihov broj na domaćem tržištu još uvijek relativno mali.

Prosječna starost vozila u BiH iznosi 17,5 godina

Podaci Ministarstva komunikacija i prometa BiH pokazuju da je prosječna starost vozila u našoj zemlji 17,5 godina, zbog čega se Bosna i Hercegovina ubraja među evropske države s najstarijim voznim parkom.

Tokom 2025. godine u BiH je registrovano ukupno 1.352.926 cestovnih motornih vozila, što predstavlja povećanje od 4,5 posto u odnosu na godinu ranije.

Prema podacima Auto-moto saveza BiH, dizelska vozila čine 74,18 posto ukupnog voznog parka, dok na automobile s benzinskim motorima otpada 22,66 posto. RTV SLON