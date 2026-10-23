Penzioneri u ZDK traže subvencije za struju i grijanje

Oko 60 posto penzionera u ZDK prima minimalnu penziju. Zbog rasta cijena hrane, lijekova i grijanja traže subvencije za struju i dodatnu pomoć Vlade.

Povodom 25. oktobra, Dana penzionera, Udruženje penzionera u Tešnju i ove je godine organiziralo posjetu svojim članovima koji se liječe u Općoj bolnici, kao i prijem tokom kojeg je razgovarano o materijalnom i društvenom položaju penzionera. Tom prilikom uručene su i zahvalnice institucijama, ustanovama i pojedincima koji su dali doprinos radu Udruženja i podršci ovoj populaciji.

Predstavnici Udruženja tradicionalno su posjetili penzionere na bolničkom liječenju, pružajući im podršku u periodu kada im je, osim zdravstvene njege, važna i pažnja zajednice.

“Sama spoznaja da pacijent nije sam, pored toga što je star, što je penzioner, nego da još neko, pored porodice, misli na njega”, kazao je Omer Bedak, direktor Opće bolnice u Tešnju.

Većina penzionera u ZDK prima minimalnu penziju

Materijalni položaj penzionera i dalje je jedan od najvećih problema s kojima se suočava ova populacija. Od oko 46.000 penzionera u Zeničko-dobojskom kantonu, približno 60 posto prima minimalnu penziju, a rast cijena dodatno otežava pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Poseban teret predstavljaju hladniji dani, kada izdaci za grijanje i druge energente dodatno opterećuju kućne budžete, već ograničene niskim primanjima.

“Teško žive. Pogotovo sada, u ovoj situaciji kada sve divlja, sve poskupljuje. Vidite koja je cijena goriva. Ona samo diktira povećanje cijena hrane, lijekova i troškova. Sad je problem i grijanja”, upozorio je Džemal Sejdinovski, predsjednik Saveza udruženja penzionera ZDK.

Traže subvencije za struju i druge energente

Penzioneri smatraju da redovno usklađivanje penzija s rastom troškova života nije dovoljno te očekuju da Vlada realizira i najavljene vanredne mjere pomoći.

Sejdinovski ističe da bi subvencioniranje električne energije i drugih energenata bilo od posebnog značaja za penzionere s najnižim primanjima, naročito za starije i osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti samostalno brinuti o sebi.

“Jedina pomoć je da im se osigura subvencija električne energije i drugih energenata. Znači, da im se umanji. Da Vlada odvoji jedan dio sredstava da pomogne penzionerima, pogotovo starima i onima koji su nemoćni”, poručio je Sejdinovski.

Predsjednik Udruženja penzionera u Tešnju Bećir Jašić podsjetio je da je jednokratna pomoć penzionerima s najnižim primanjima bila izdvojena za prethodnu godinu, ali da se slična podrška očekuje i ove godine.

“Izdvojit ćemo jednokratnu pomoć za najmanje penzije za prošlu godinu i izdvojili smo je. Ali, rečeno je i za ovu godinu”, kazao je Jašić.

Iako je određenih pomaka bilo, predstavnici penzionera upozoravaju da njihov ekonomski i društveni položaj još nije zadovoljavajući te da su potrebne dodatne mjere kako bi se najugroženijim članovima ove populacije olakšala svakodnevica.

IZVOR:AKTA.BA