Potpisani ugovori za izgradnju i rekonstrukciju 14 putnih pravaca na području Srebrenika

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovore za izgradnju i rekonstrukciju 14 putnih pravaca na području Srebrenika, ukupne vrijednosti oko 944.000 KM.

Ugovori su potpisani s kompanijama GALAX-Niskogradnja iz Brčkog, za 11 putnih pravaca vrijednosti 663.599 KM, te JATA GROUP iz Srebrenika, za tri putna pravca procijenjene vrijednosti oko 280.000 KM.

-“Posebno želim istaknuti da su naši sugrađani prikupili oko 30% potrebnih sredstava, dok preostalih 70% osiguravamo iz budžeta Grada Srebrenika.Zahvaljujem svim mještanima koji su se organizovali i vlastitim sredstvima doprinijeli realizaciji ovih projekata.

Poslovi na izgradnji i unapređenju infrastrukture nikada nisu završeni. Uvijek postoji nešto što treba izgraditi, obnoviti ili unaprijediti. Zato ove projekte realizujemo kontinuirano i planski.Danas u putnu i drugu infrastrukturu Srebrenika ulažemo više nego ikada prije. Brojni projekti su završeni, mnogi su u toku, a nove investicije već pripremamo. Svjesni smo da se sve potrebe ne mogu riješiti odjednom, ali nastavljamo raditi kako bi napredak bio vidljiv u svim dijelovima našeg grada”, naveo je gradonačelnik Bjelić.