Ministar Forto: Nudimo rješenja, ali o boravku vozača odlučuje Evropska unija

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine razumije zabrinutost domaćih prijevoznika zbog teških uvjeta poslovanja, posebno problema s kojima se profesionalni vozači suočavaju prilikom ulaska i boravka u Evropskoj uniji. Međutim, tvrdnja rukovodstva Konzorcija „Logistika BiH“ da je Ministarstvo najodgovornije za odlazak vozača i transportnih kompanija iz Bosne i Hercegovine ne odražava ni stvarne nadležnosti institucija ni aktivnosti koje su poduzete u proteklom periodu.

„Prijevoznici imaju ozbiljne probleme i potpuno razumijem njihovo nezadovoljstvo. Od početka sam govorio da ljudi koji voze našu robu širom Evrope moraju imati mogućnost normalno raditi svoj posao. Ali važno je da javnost zna šta možemo riješiti mi, šta druge institucije u Bosni i Hercegovini, a o čemu odlučuje Evropska unija. Prebacivanje cjelokupne odgovornosti na jedno ministarstvo neće riješiti nijedan od tih problema“, kazao je ministar Edin Forto.

Pitanje boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru nije pitanje prometnih propisa Bosne i Hercegovine, nego pravila Evropske unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja. Pravilo o dozvoljenih 90 dana boravka u periodu od 180 dana ne donosi niti može mijenjati Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. O njegovoj primjeni i eventualnim izuzecima odlučuju nadležne institucije Evropske unije i države članice.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je u proteklom periodu iniciralo regionalnu koordinaciju država Zapadnog Balkana, vodilo razgovore s predstavnicima Evropske komisije i ambasadorima država članica EU te predložilo konkretna rješenja za profesionalne vozače. Ministar Forto je pokrenuo razgovore s hrvatskim institucijama te koordinirao rad međuresorne radne grupe Vijeća ministara BiH, u čijem radu su učestvovali i predstavnici Konzorcija „Logistika BiH“. Evropskoj komisiji predložene su privremene mjere za fleksibilniju primjenu pravila 90/180 dana, a hrvatskoj strani i operativni model prilagođavanja evidencije ulazaka i izlazaka profesionalnih vozača. Cilj ovih inicijativa je pronaći provedivo rješenje koje neće ugroziti sigurnost granica, ali neće ni onemogućavati vozače da obavljaju svoj posao.

Prvi konkretan pomak ostvaren je u Hrvatskoj, gdje je od 23. septembra profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućeno podnošenje zahtjeva za posebne vize. To još nije sistemsko rješenje za cijeli šengenski prostor, ali pokazuje da se kroz institucionalne razgovore mogu ostvariti pomaci.

Istovremeno, Ministarstvo je slične inicijative uputilo i drugim državama članicama, ali i preduzelo niz mjera u oblastima za koje je neposredno nadležno, a koje olakšavaju poslovanje transportnih kompanija. Uveden je elektronski CEMT sistem, unaprijeđeno izdavanje međunarodnih prometnih dozvola, omogućeno izdavanje treće registarske tablice, unaprijeđen sistem kvalifikacijskih kartica profesionalnih vozača te pokrenuto pristupanje međunarodnom Protokolu o elektronskom tovarnom listu (e-CMR), čime se stvaraju uvjeti za daljnju digitalizaciju prometa i smanjenje administrativnih procedura. Kada je riječ o zahtjevima za smanjenje troškova poslovanja, potrebno je razumijevanje nadležnosti. Pitanja povrata akciza, poreznog tretmana, carinskih procedura, naknada za korištenje autocesta i drugih fiskalnih rasterećenja uključuju Upravu za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetske vlade i druge nadležne institucije.

Ministarstvo cijeni dosadašnju saradnju s predstavnicima prometnog sektora, uključujući Konzorcij „Logistika BiH“. Podsjećamo i da su predstavnici Konzorcija tokom ranijih protesta javno prepoznali angažman ministra Forte i Ministarstva u nastojanjima da se riješe problemi profesionalnih vozača. Upravo zato smatramo važnim nastaviti saradnju na osnovu činjenica, uz jasno utvrđene obaveze svih nadležnih institucija.

„Naši prijevoznici imaju pravo tražiti više od svih nas. Mi ćemo nastaviti raditi svoj dio posla, razgovarati s evropskim institucijama i insistirati da svaka nadležna institucija preuzme svoju odgovornost. Cilj nam je, kao i uvijek do sada, da naši vozači mogu raditi, a naše transportne kompanije ostati i razvijati se u Bosni i Hercegovini“, zaključio je ministar Forto.