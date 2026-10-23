MUP TK: Obuka za policijske pregovarače

U službenoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona boravila je delegacija projekta „Podrška Evropske unije policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini” (EUPA4BiH).

Povod posjete je realizacija obuke za policijske pregovarače koja se održava u okviru navedenog projekta tokom ove sedmice u Tuzli, kao i razgovor sa predstavnicima Uprave policije MUP TK-a o dosadašnjoj saradnji i ostvarenim rezultatima u okviru projekta EUPA4BiH.

Na sastanku sa direktorom Uprave policije MUP TK-a Elvirom Mahmutovićem i načelnikom Sektora kriminalističke policije Elisom Musićem razgovarano je o prioritetima i nastavku daljnje saradnje i podrške policijskim strukturama Tuzlanskog kantona u narednom periodu, s ciljem jačanja operativnih i institucionalnih kapaciteta.

U sastavu delegacije projekta EUPA4BiH bili su Hildegard Buitink, tim liderica projekta, Kemal Nedžibović, program menadžer projekta Toni Škrinjar, međunarodni ekspert i Anes Čerkez, projektni koordinator.