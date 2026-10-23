Preminuo Asim Kurjak, svjetski priznati ginekolog i pionir ultrazvučne dijagnostike

Akademik Asim Kurjak, profesor na medicinskim fakultetima u Sarajevu i Zagrebu preminuo je u 85. godini, potvrđeno je za Jutarnji list.

Rođen je 1942. godine u Vraniću, Kotor Varoš. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1966. godine, stažirao i odmah bio postavljen za direktora Doma zdravlja u Kotor Varoši, svom rodnom mjestu.

Tri godine kasnije liječnik je na zagrebačkoj Klinici za ženske bolesti i porode, uz to od 1970. i asistent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na tim poslovima ostat će do 1980. godine, a u međuvremenu 1972. završiti poslijediplomski studij na Sveučilištu u Londonu, 1974. položiti u Zagrebu specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva te doktorsku radnju obraniti 1977. u Beogradu. Dvije godine kasnije izabran je za voditelja Centra za ultrazvučnu dijagnostiku Opće bolnice Dr. Josipa Kajfeša u Zagrebu. Godine 1985. voditelj je suradnog centra za ultrazvuk u zemljama u razvoju pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Jedan od pionira ultrazvučne dijagnostike u nas i u svijetu i jedan od vodećih perinatologa u svijetu. Značajan je autor u području fetalne dijagnostike i terapije. Uveo je originalnu tehniku transvaginalnog obojenog doplera 1986. godine, te Kurjak Antenatal Neurodevelopmental Test (KANET) za procjenu neurološkog statusa fetusa 2008. godine. Izdao je tri univerzitetska udžbenika na našem jeziku te prvi i jedini udžbenik iz perinatalne medicine na engleskom jeziku.

Osnovao je međunarodnu udrugu Fetus as a Patient 1984. godine. Godine 1981. osnovao je međunarodnu školu ultrazvuka Ian Donald koja ima ogranke u 75 zemalja svijeta. Osnovao je i vodio referalni centar za ultrazvučnu dijagnostiku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Bio je voditelj i osnovao Suradni centar za ultrazvuk Svjetske zdravstvene organizacije u Zagrebu.

Do 2002. godine predstojnik je Klinike za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Sveti Duh, a potom pročelnik Katedre za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Redovni je član Svjetske akademije umjetnosti i znanosti, Europske akademije znanosti i umjetnosti, Međunarodne akademije za humanu medicinu.

Za domaćeg člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2012. godine na prijedlog Odjeljenja medicinskih nauka.

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