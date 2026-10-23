U TK za vikend kiša, od naredne sedmice stabilnije vrijeme

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje pretežno vedro i svježe jutro, a tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniže temperature u jutarnjim satima kretat će se od 3 do 6 stepeni, a najviše dnevne od 15 do 17 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočnog smjera. Upozonjenje: magla po kotlinama na snazi je od 22. Oktobra 2026. u 22:00 do 23. Oktobra 2026. u 10:00, pa se vozačima savjetuje oprez u jutarnjim satima.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme. U subotu, 24. Oktobra, prolazna kiša biće obilnija, posebno u zapadnim dijelovima kantona, a lokalno se očekuje i do 5 mm padavina. U nedjelju, 25. Oktobra, kiša će postepeno prestajati, a od ponedjeljka, 26. Oktobra, slijedi stabilnije i suvo razdoblje s dosta sunčanih intervala. Dnevne temperature kretat će se između 15 i 17 stepeni, dok će noćne vrijednosti pasti na 2 do 6 stepeni, uz pojavu mraza u kotlinama sredinom sedmice.