Ne slažu se broj listića i podaci iz uređaja za identifikaciju birača: Ide ponovno brojanje s 12 birališta

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine danas je donijela još jednu naredbu o ponovnom brojanju glasačkih listića nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 4. oktobra.

Ova nova naredba se odnosi na 12 biračkih mjesta.

– Analizom rezultata dobijenih skeniranjem glasačkih listića utvrđeno je da na biračkim mjestima ima neslaganja između rezultata brojanja i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača.

Potrebno je da se utvrdi tačan odziv birača, izvrši kontrolno ručno brojanje i utvrde rezultati glasanja na kojim je utvrđeno odstupanje i neslaganje između broja glasačkih listića, između ručnog i elektronskog brojanja i podataka sa uređaja za biometriju – rečeno je na sjednici CIK-a.

IZVOR:FAKTOR.BA