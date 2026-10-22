NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Ne slažu se broj listića i podaci iz uređaja za identifikaciju birača: Ide ponovno brojanje s 12 birališta

By admin
0
108

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine danas je donijela još jednu naredbu o ponovnom brojanju glasačkih listića nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 4. oktobra.

Ova nova naredba se odnosi na 12 biračkih mjesta. 

– Analizom rezultata dobijenih skeniranjem glasačkih listića utvrđeno je da na biračkim mjestima ima neslaganja između rezultata brojanja i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača. 

Potrebno je da se utvrdi tačan odziv birača, izvrši kontrolno ručno brojanje i utvrde rezultati glasanja na kojim je utvrđeno odstupanje i neslaganje između broja glasačkih listića, između ručnog i elektronskog brojanja i podataka sa uređaja za biometriju – rečeno je na sjednici CIK-a. 

IZVOR:FAKTOR.BA

Prethodni članak
Ministar Forto: Nudimo rješenja, ali o boravku vozača odlučuje Evropska unija
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više