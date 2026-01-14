U ‘26. godini planirano još 76 specijalizacija i 27 subspecijalizacija

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona uputilo je prijedlog ka Federalnom ministarstvu zdravstva za uvrštavanje u godišnji plan za 2026. godinu ukupno 76 specijalizacija i 27 subspecijalizacija za zdravstvene radnike angažovane u javnim ustanovama sa područja TK.

Zahtjev je nastao na osnovu potreba koju su javne zdravstvene ustanove uputile ka Ministarstvu zdravstva TK pa su samo za JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla predviđene 43 specijalizacije i 27 subspecijalizacija. Federalno ministarstvo zdravstva će na osnovu ovog zahtjeva izraditi ovogodišnji plan specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova za zdravstvene ustanove sa područja TK.

„Kantonalno ministarstvo prikuplja podatke o potrebama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Opće bolnice “Dr. Mustafa Beganović” u Gračanici kao i svih 13 domova zdravlja sa područja TK te ih objedinjene šaljemo prema Zavodu za javno zdravstvo a nakon toga i Zavodu zdravstvenog osiguranja. Kad dobijemo od njih zeleno svjetlo, onda zahtjev šaljemo prema Federalnom ministarstvu za zdravstvo“, pojasnila je procedure ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović.

Broj specijalizacija i subspecijalizacija koje se odobravaju uslovljen je standardima i potrebama zdravstvenog sistema kao i brojem zdravstvenih radnika koji idu penziju.

Ministrica Bećirović također napominje da su konkursi za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija javni te da se mogu prijaviti svi koji ispunjavaju uslove.

„Nadam se da će i u budnosti postojati kontinuitet u dodjeli specijalizacija kako bi zdravstveni sistem TK nesmetano funkcionisao“, kazala je ministrica Bećirović.

U prošloj godini je na području TK odobreno ukupno 76 specijalizacija u dva turnusa i 6 subspecijalizacija, dok su u 2024. godini dodijeljene 43 specijalizacije.