U Tuzli je danas održan nastavak konstituirajuće sjednice 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. Konstituisani su klubovi poslanika konstitutivnih naroda i Klub ostalih, te izabrano rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Za predsjednicu Skupštine je izabrana Ivana Mijatović iz reda hrvatskog naroda, a za zamjenice predsjednice Lejla Vuković iz reda bošnjačkog naroda i Monika Novaković iz reda srpskog naroda.

Poslanici odnosno politički subjekti koji su zastupljeni u klubovima konstitutivnih naroda i Klubu ostalih do srijede, 18.11.2026. godine do 16 sati, trebaju dostaviti prijedloge kandidata odnosno kandidatske liste za izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a koje će Služba Skupštine Tuzlanskog kantona dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na ovjeru. Nakon što CIK BiH ovjeri liste bit će zakazan novi nastavak konstutirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj će se provesti procedura izbora delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću

Skupštine Tuzlanskog kantona.