Cijene goriva u Federaciji BiH i dalje u rastu: Dizel premašio 3,65 KM, benzin 2,85 KM po litru

Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju svoj rast. Na dan 9. aprila, cijena dizela dostigla je 3,65 KM po litru, dok premium bezolovni benzin 95 košta 2,85 KM po litru, saopćilo je Federalno ministarstvo trgovine.

U odnosu na prethodni dan, cijena benzina povećana je za 0,01 KM po litru, dok je dizel poskupio za 0,03 KM po litru. Podaci pokazuju da se trend kontinuiranog rasta cijena nastavlja od kraja februara, kada je prosječna cijena dizela iznosila oko 2,35 KM po litru, a benzin 2,32 KM. Tokom marta i početkom aprila, cijene su postupno rasle, da bi početkom aprila dostigle najviše vrijednosti.

U razdoblju od 1. do 9. aprila cijena dizela povećana je s 3,48 KM na 3,65 KM po litru, dok je benzin poskupio s 2,75 KM na 2,85 KM po litru. Ministarstvo trgovine navodi da je u tom periodu putem OPC i OPM obrazaca prijavljeno više od 9.000 cijena dizela i oko 4.500 cijena benzina, što omogućava praćenje tržišnih kretanja.

Podsjećaju da u Federaciji BiH i dalje vrijedi odluka o maksimalnim maržama na naftne derivate, prema kojoj je za veleprodaju propisana maksimalna marža od 0,06 KM po litru, a za maloprodaju 0,25 KM po litru. Kontrolu primjene ove odluke kontinuirano vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori, s posebnim fokusom na pravilno formiranje cijena.

Federalno ministarstvo trgovine također ističe da građani mogu pratiti aktuelne cijene goriva putem mobilne aplikacije „FMT FBiH oil info“, koja pruža uvid u maloprodajne cijene na benzinskim pumpama širom Federacije BiH.