Festival poduzetništva u Tuzli: Srednjoškolci razvijaju poslovne ideje uz Lean Canvas

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli jučer je održana prva radionica u okviru Festivala poduzetništva 2026, tokom koje su učenici srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona započeli rad na razvoju vlastitih poslovnih ideja.

Učesnici su se kroz radionicu upoznali sa Lean Startup pristupom, a uz mentorsku podršku počeli su kreirati svoje poslovne modele koristeći Lean Canvas metodologiju. Fokus je bio na razradi osnovnih elemenata poslovnih ideja i njihovom prilagođavanju savremenim tržišnim uslovima.

Festival poduzetništva 2026 realizuje se kao treće kantonalno takmičenje srednjih škola Tuzlanskog kantona, a ovogodišnja tema posvećena je inovativnim preduzećima zasnovanim na rješenjima umjetne inteligencije.

Danas je planiran nastavak aktivnosti, kada će biti održana druga radionica na kojoj će učenici raditi na razradi preostalih segmenata svojih poslovnih modela. U okviru programa predavanje će održati predstavnici kompanije ABC Tech iz Sarajeva, koji će govoriti o digitalnoj transformaciji i primjeni umjetne inteligencije u savremenom poslovanju.

Organizatori ističu da je cilj ovog programa osnažiti mlade za razvoj poduzetničkog duha, inovativnosti i praktičnih znanja koja će im koristiti u budućem profesionalnom razvoju.

