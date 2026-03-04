Cijene goriva u porastu: Dizel poskupio 0,06 KM po litru

I dalje je na snazi odluka Vlade Federacije BiH o ograničenju marži na naftne derivate, kojom je maksimalna marža za maloprodaju ograničena na 0,25 KM po litru, a za veleprodajne cijene 0,06 KM po litru.

Federalno ministarstvo trgovine saopćilo je da je danas 4. marta, došlo do korekcije cijene goriva, te da je prosječna maloprodajna cijene premium bezolovnog benzina 95 porasla za 0,02 KM po litru u odnosu na dan ranije, dok su maloprodajne cijene dizela u odnosu na jučerašnji dan porasle za 0,06 KM po litru.

Prema uputstvu o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga privredni subjekti, odnosno benzinske pumpe dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavještenja o promjeni cijena i marži (OPC i OPM obrasci), radi evidentiranja i praćenja, naveli su iz Ministarstva.

Istakli su kako se od ukupnog broja OPC i OPM obrazaca, dostavljenih u periodu od 28. februara do 4. marta ove godine, njih 829 odnosi na dizel, dok se 400 OPC i OPM obrazaca odnosi na premium bezolovni benzin 95.

Iz Ministarstva navode kako svakodnevno prate kretanja cijena, kako na međunarodnom tako i na domaćem tržištu, te redovno analiziraju dostavljene obavijesti o promjenama cijena od strane distributera.

Federalno ministarstvo trgovine u stalnoj je saradnji s nadležnim inspekcijskim organima, a izvještaji s terena pokazuju da većina naftnih distributera poštuje propisano ograničenje, poručili su iz tog ministarstva.

Ministarstvo će, kako navode, i dalje kontinuirano pratiti situaciju i blagovremeno informisati javnost o svim eventualnim promjenama.

U ovom trenutku nema razloga za zabrinutost niti za stvaranje panike na tržištu, poručili su.

Napominju i kako je u cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama n/d na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine još u junu 2019. godine instaliralo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom “FMT FBiH oil info“.

Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.

Aplikacija također korisnicima pruža mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama što uveliko doprinosi njihovom lakšem otklanjanju, navodi se u saopćenju.