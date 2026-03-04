Ograničenja u Schengenu: Hoće li Hrvatska pomoći bh. vozačima?

VTK BiH i HGK razgovarali o ograničenju boravka vozača iz BiH u Schengenu. Predložene izmjene pravila zbog utjecaja na izvoz i transport.

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore, na inicijativu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održan je radni sastanak posvećen pitanju boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine u Schengenskoj zoni. Sastanku su prisustvovali predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Borilović, direktor Sektora za promet i logistiku Dario Soldo i predstavnik Ureda HGK-a u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u BiH Nikica Pažin, dok su s bh. strane sudjelovali dopredsjednik dr.sc. Vjekoslav Vuković i direktor Sektora za transport i komunikacije Zijad Sinanović.

Sudionici sastanka istaknuli su da aktualna ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru imaju ozbiljne posljedice na izvozne tokove, industrijsku proizvodnju i funkcioniranje opskrbnih lanaca u Bosni i Hercegovini i cijelom Zapadnom Balkanu.

Tijekom razgovora razmotren je veći broj tema te su iznesene informacije prethodno prikupljene u komunikaciji s nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Veleposlanstvo Republike Hrvatske. Posebno je naglašeno kako je migracijski rizik između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske praktički zanemariv, odnosno gotovo nepostojeći te da u tom segmentu ne postoje sigurnosni izazovi.

Istaknuto je da je temeljni cilj schengenskog sustava zaštita vanjskih granica i sprječavanje migracijskih kriza, pri čemu profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, koji obavljaju međunarodni cestovni prijevoz robe, ne predstavljaju sigurnosni niti migracijski rizik, već su dio reguliranog i kontroliranog sustava transporta.

U tom kontekstu razmotrene su i informacije prema kojima bi Sabor Republike Hrvatske mogao razmatrati izmjene zakonodavstva o kretanju stranaca u Republici Hrvatskoj, uključujući mogućnost uvođenja D vize (dugotrajnog boravka) za vozače koji imaju ugovore s hrvatskim kompanijama.

Dopredsjednik Vuković je naglasio da se osjete ozbiljne posljedice na izvozne tokove, industrijsku proizvodnju i funkcioniranje lanaca opskrbe u BiH i cijelom Zapadnom Balkanu. Napomenuo je da je Vanjskotrgovinska komora BiH pokrenula niz aktivnosti prema Europskoj komisiji usmjerenih na rješavanje izazova, organizirala sastanke gospodarstvenika različitih sektora, ali i napravile procjene dugoročnih gospodarskih posljedica aktualne situacije.

Predstavnici VTK/STK BiH iznijeli su konkretne prijedloge usmjerene prema pronalaženju sustavnog i dugoročno održivog rješenja.

“Prijedlog Komore je transformacija obračuna boravka sa sustava dana na sustav sati, čime bi se preciznije evidentirao stvarni boravak vozača u Schengenskoj zoni. Također, predložena je razmjena i institucionalno povezivanje baza podataka profesionalnih vozača, koje su transparentne i javno dostupne pri Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, odnosno precizno povezivanje svakog vozača s određenim motornim vozilom, digitalnom tahografskom karticom i rokovima važenja iste, s relevantnim europskim informacijskim sustavima, kako bi nadležna tijela u svakom trenutku mogla izvršiti potpunu i točnu provjeru identiteta i statusa vozača. Cilj predloženih mjera jest jasno razdvajanje profesionalnog boravka vozača u Schengenskoj zoni dok upravlja teretnom motornom jedinicom u okviru radnih obveza od njegova privatnog boravka, odnosno razdoblja kada se u Schengenu nalazi kao civilna osoba, primjerice tijekom godišnjeg odmora“, rekao je dopredsjednik Vuković.

Također je predloženo razmatranje mogućnosti produljenja dopuštenog boravka profesionalnih vozača s 90 na 120 dana, ukoliko bi to bilo u skladu s važećim pravnim okvirom i procedurama.

Predstavnici Hrvatske gospodarske komore najavili su da će iznesene prijedloge i informacije prenijeti nadležnim tijelima Republike Hrvatske, prvenstveno Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a potom i Vladi Republike Hrvatske, radi daljnjeg razmatranja mogućih rješenja.

Zaključeno je kako je nužno nastaviti institucionalni dijalog s ciljem pronalaska rješenja koja će uzeti u obzir specifičnosti sektora cestovnog prijevoza i njegovu ulogu u regionalnoj trgovini.

VTK/STK BiH ostaje posvećena aktivnom zastupanju interesa transportne zajednice te jačanju institucionalne suradnje s partnerima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, s ciljem osiguranja stabilnog i predvidivog poslovnog okruženja za prijevoznike i izvoznike.

