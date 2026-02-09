Forto: Bez jake agencije BiH će izgubiti kontrolu nad civilnim zrakoplovstvom

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je objavilo Nacrt zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine te poziva zainteresiranu javnost da učestvuje u procesu javnih konsultacija i dostavi svoje komentare i prijedloge.

Novi zakon o zrakoplovstvu BiH predviđa uspostavu savremenog, jedinstvenog i međunarodno usklađenog pravnog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva na nivou Bosne i Hercegovine. U proteklih petnaest godina došlo je do značajnih promjena u globalnom civilnom zrakoplovstvu, što je potvrđeno i kroz nadzore relevantnih međunarodnih institucija. Tokom tih nadzora, ukazano je na potrebu jačanja regulatornog okvira, uspostavljanje efikasnijih mehanizama nadzora kao i donošenje novih zakonskih rješenja.

“Ako želimo sačuvati i izgraditi kredibilnog regulatora u oblasti civilnog zrakoplovstva, ključno je formiranje samostalne agencije koja će biti finansijski samoodrživa tako da će moći priuštiti i zadržati deficitarni stručni kadar”, poručio je ministar Forto.

“Bez tih ljudi nema sigurnosti letenja, a bez sigurnosti nema razvoja civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini. Ili da se realno izrazim, bez ovog poteza prijeti gašenje suverenog civilnog zrakoplovstva u BiH”, dodao je ministar Forto.

Nacrt zakona o zrakoplovastvu BiH pripremila je radna grupa u kojoj su, pored predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Direkcije za civilno zrakoplovstvo, učestvovali i predstavnici Ministarstva odbrane i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo poziva sve zainteresirane da dostave svoje komentare, sugestije i prijedloge na predloženi Nacrt zakona do 6. marta 2026. godine.

Nacrt zakona i detaljne informacije o dostavljanju komentara su dostupne na portalu ekonsultacije.gov.ba.