Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović organizrao svečani prijem za košarkašku reprezentaciju BiH

Član Predsjedništva BiH, Denis Bećirović, ugostio je košarkašku reprezentaciju BiH i poželio Zmajevima sretan put na Evropsko prvenstvo 2025.

Organizirao je svečani prijem za košarkaške reprezentativce Bosne i Hercegovine, stručni štab i rukovodstvo Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (KSBiH), koji se pripremaju za odlazak na Evropsko prvenstvo – Eurobasket 2025.

“Svečanom prijemu u zgradi Predsjedništva BiH prisustvovali su reprezentativci, stručni štab i rukovodstvo košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, predvođeni predsjednikom Upravnog odbora KSBiH Aidom Berbićem, selektorom Adisom Bećiragićem i članom stručnog štaba Goranom Firićem, i to Jusuf Nurkić, John Roberson, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Miralem Halilović, Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac i Kenan Kamenjaš”, kazao je Bećirović i dodao:

“Čestitao sam reprezentativcima na uspješnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ističući da su njihov trud i zalaganje na košarkaškom terenu najbolji pokazatelj dostojanstvenog predstavljanja Bosne i Hercegovine. Njihova borbenost, zajedništvo i predanost igri budi ponos kod svih građana Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući svom zalaganju i borbenosti, košarkaška reprezentacija predstavlja jedan od najboljih primjera kako se, snagom volje i zajedništva, gradi ponos države. Siguran sam da će i na predstojećem Evropskom prvenstvu dostojno predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu”, kaže član Predsjedništva BiH.

Dalje ističe, kako su košarkaški reprezentativci su istakli da će na Evropskom prvenstvu dati svoj maksimum kako bi ostvarili što bolji rezultat i obradovali sve građane Bosne i Hercegovine.

Selektor Bećiragić me je upoznao o dosadašnjim pripremama, trenutnom formom igrača i ciljevima reprezentacije. Naglasio je da je atmosfera među igračima izuzetna, da se osjeća zajedništvo, snažna želja za pobjedom i ponos zbog predstavljanja Bosne i Hercegovine”, zaključio je Bećirović.

Na kraju razgovora Bećirović je požeio reprezentativcima mnogo sreće i uspjeha u predstojećim utakmicama, uz želju da ponovo obraduju građane Bosne i Hercegovine vrhunskim sportskim rezultatima.