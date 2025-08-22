SIPA uhapsila pet osoba iz BiH po potjernici za razbojništva i pljačke u Italiji

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su uhapsili pet osoba iz BiH na osnovu međunarodne potjernice raspisane radi izručenja u Italiju.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su počinjena krivična djela kriminalno udruživanje, oružane pljačke, teško razbojništvo, nanošenje tjelesnih povreda i druga krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Italije.

Kako je saopšteno iz SIPA, juče su ih uhapsili na području Mostara i Visokog.

Nakon kriminalističke obrade oni su u zakonskom roku predati Sudu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost.

“Prilikom realizacije akcije ostvarena je saradnja sa službenicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine – NCB Interpol-a Sarajevo i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Državna agencija za istrage i zaštitu nastavlja intenzivne aktivnosti u okviru saradnje sa partnerskim institucijama u zemlji i inostranstvu”, navode iz SIPA.