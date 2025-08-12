Servisne informacije: Planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata nije bilo događaja koji bi iziskivali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 84 pregleda, 2 kućne posjete i 1 terenska intervencija.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode. Požar su gasili na putničkom motornom vozilu u Dubokom Potoku. Požar je ugašen.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom sutra, 13.08.2025: u naseljima:

U naseljima : Fazanerija, Hrgovi Gornji, Krč, Ormanica, Radići, Vrela, Špionica, Špionica Centar, Špionica Gornja. Struje neće biti od 09:00-18:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici Gradskog vodovodnog sistema u Srebreniku da će dolaziti do prekida u isporuci vode u terminu od 19-07 h za naselja:

Ćehaje, Ježinac, Babunovići, Luka, Sječe, Moranjci Donji, Kiseljak, NN Polje Ćojluk, UI. Hazima Vikala, UI. Bajazita Kešetovića, ulice: Tuzlanskog odreda, 16 Muslimanske brigade, Posavskog odreda i Ahmeta Džanića. Iz JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik mole korisnike za racionalno korištenje vode.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme s temperaturama koje će se kretati od 14°C ujutro do 32°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 7 m/s, a padavine nisu predviđene