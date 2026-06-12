BiH kao domaćin u Torontu? Očekuje se oko 30.000 naših navijača

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi imati ogromnu podršku na večerašnjoj utakmici protiv Kanade u Torontu.

Prema navodima kanadskih medija, očekuje se dolazak čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine na ovaj susret.

Za poređenje, stadion BMO Field prima oko 45.000 gledalaca, što znači da bi navijači BiH mogli činiti gotovo dvije trećine ukupnog broja prisutnih na tribinama.

Ukoliko se ove procjene pokažu tačnim, reprezentacija Kanade mogla bi se na domaćem terenu suočiti s atmosferom koja će više podsjećati na gostujuću utakmicu nego na meč pred vlastitim navijačima.

Velika bh. dijaspora u Kanadi i ranije je pokazivala snažnu podršku nacionalnom timu, a interesovanje za ovaj susret dodatno je pojačano značajem utakmice i očekivanim spektaklom na tribinama.

Ostaje da se vidi hoće li navijači Bosne i Hercegovine zaista brojčano nadmašiti domaće pristalice i pretvoriti tribine stadiona u more plavo-žutih boja.

Fudbalska utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se u 21 sat.

Tekstualni prenos utakmice moći pratiti na portalu Vijesti.ba te ekskluzivne foto i video sadržaje uoči, sa i poslije utakmice.

Sve najnovije informacije donosit će reporteri Vijesti.ba Vanja Vukmirović i Kenan Čopra koji će pratiti utakmice u Torontu, Los Angelesu i Seattleu te pripreme Zmajeva u bazi u Salt Lake Cityju.