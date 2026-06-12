Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj, na svu sreću, nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 75 pregleda, 2 kućne posjete i 1 terenska intervencija, 6 pacijenata je, nakon ukazane pomoći prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tehničku intervenciju na dostavi vode u MZ Tinja Gornja.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, tri djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 12.06.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika:

– u naselju Babunovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Babunovići – Sarajlići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Brda u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada odvozi se po redovnom rasporedu.

Danas u Srebreniku sunčano uz maksimalnu temperaturu od 21 stepen Celzijusa.