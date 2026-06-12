Završena edukacija za pomoćne sudije i statističare: Sudijska organizacija KSTK dobila 37 novih članova

Sudijska organizacija Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona uspješno je okončala Program obuke za pomoćne sudije i statističare, jedan od redovnih edukativnih projekata realizovanih tokom košarkaške sezone 2025/2026.

Program je okupio 45 prijavljenih kandidata iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Srebrenika i Gračanice, a njih 37 uspješno je završilo edukaciju i steklo pravo na dodjelu certifikata.

Edukacija je obuhvatila teorijski i praktični dio nastave za obavljanje poslova zapisničara, mjerioca vremena, mjerioca vremena za napad i statističara na košarkaškim utakmicama. Program je realizovan kroz više predavanja i praktičnih radionica, a završen je provjerom usvojenog znanja.

Na redovnom sastanku Sudijske organizacije KSTK, održanom na Fakultetu za sport Univerziteta u Tuzli, polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj edukaciji, a dobrodošlicu u članstvo organizacije poželio im je predsjednik Sudijske komisije KSTK Nedim Ćudić.

– Zadovoljstvo je što smo imali veliki broj prijava, što je pokazatelj da smo u proteklom periodu mnogo radili na popularizaciji ovog poziva kroz afirmaciju novih međunarodnih sudija, ali i velike uspjehe našeg člana Ademira Zurapovića, koji spada u red najboljih svjetskih košarkaških sudija. Istovremeno smo kvalitetnim radom dokazali da smo jedna od najbolje organizovanih sudijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, koja sa novim članovima sada broji više od 90 članova – istakao je Ćudić.

Program edukacije vodio je FIBA sudija Adi Jusufović, dok je predavanje iz oblasti statistike održao Haris Ribić. Organizaciju i realizaciju programa koordinirala je Sudijska komisija KSTK.

Ćudić je naglasio da posebno ohrabruje činjenica da se članstvo organizacije kontinuirano širi i izvan Tuzle.

– Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da članstvo širimo na više gradova Tuzlanskog kantona. Kandidati koji su uspješno završili edukaciju dolaze iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Srebrenika i Gračanice, što potvrđuje da interes za košarku i službena lica raste širom kantona. Naredni korak je edukacija za sticanje zvanja košarkaškog sudije, koja će biti provedena sa početkom sezone 2026/2027 – rekao je Ćudić.

Iz Sudijske organizacije KSTK ističu da će dio novih članova već tokom naredne sezone biti uključen u organizaciju i realizaciju službenih utakmica, čime će dodatno biti ojačani kapaciteti za provođenje takmičenja na području Tuzlanskog kantona.