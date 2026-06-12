Podignuta optužnica u predmetu s dokazima iz SKY aplikacija

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Šagolj Zdravka, zv. “Piske” i “General” rođenog 1956. godine u Konjicu, državljanina BiH i R Hrvatske.

Optuženi se tereti da je zajedno sa više drugih osoba, u okviru organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području zemalja regiona, Europe i Južne Amerike, sudjelovao u procesu krijumčarenja oko 505 kilograma opojne droge “kokain”, sa područja Ekvadora, preko luke Pirej do luke Ploče u Hrvatskoj, sa ciljem daljeg krijumčarenja na područje BiH i zemalja regiona. Prema navodima optužnice, optuženi Šagolj trebao je osigurati nesmetan prolazak droge preko carinskog terminala u luci Ploče.

Pripadnici organizovane kriminalne grupe, kao i optuženi Šagolj, koristili su kriptovanu Sky aplikaciju radi komunikacije i dogovora oko izvršenja krivičnog djela. Opojna droga je krijumčarena u kontejneru za brodski prevoz sa pošiljkom banana iz Ekvadora, a agencije za provedbu zakona BiH i zemalja regiona, sarađujući sa međunarodnim partnerima, drogu su locirale i zaplijenile po dolasku u Luku Ploče u Hrvatskoj 19.3.2021. godine. Tada je u dvostrukom dnu kontejnera pronađena količina od 505,5394 kg, procijenjene vrijednosti na ilegalnom narko-tržištu od oko 20 miliona eura, odnosno ukupne ulične vrijednosti od oko 50 miliona eura, koja je bila namijenjena za više naručilaca sa područja zemalja regiona.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. a u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ-a BiH.