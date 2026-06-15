Danas pljuskovi i grmljavina, na snazi upozorenje

Jutros su kiša i pljuskovi registrovani na krajnjem sjeveru Bosne.

Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 31°C, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Zbog očekivanih vremenskih prilika na snazi je upozorenje za veći dio BiH, pa tako i za TK u periodu od 13:00 do: 20:00 sati.

Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, upozoravaju iz FHMZ BiH.