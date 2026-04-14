Danas isplata dijela socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 14.04.2026. godine (utorak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnog davanja:

stalna novčana pomoć

jednokratna novčana pomoć

privremena novčana pomoć.

Isplata ostalih oblika socijalnih davanja će biti izvršena nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi neophodnu dokumentaciju Ministarstvu finansija, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.