Ljekarska komora TK podržala SSDMiS i upozorila na diskriminaciju

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 4. Statuta Ljekarske komore TK, kojim smo obavezni štititi čast, prava i interese ljekarske profesije, Ljekarska komora Tuzlanskog kantona (LJKTK) obraća se javnosti, nadležnim institucijama i svojim članovima povodom aktuelne situacije u zdravstvenom sektoru našeg kantona.

Kao krovna strukovna organizacija, izražavamo duboku zabrinutost i osuđujemo posljednja dešavanja u odnosu na ljekarsku profesiju.

Svjedoci smo diskriminacije nad ljekarima specijalistima i subspecijalistima u Tuzlanskom kantonu u odnosu na ljekare u drugim kantonima. Ljekari koji iza sebe imaju 13 do 15 godina visokospecijalizovanog obrazovanja suočavaju se sa nepriznavanjem koeficijenta složenosti zanimanja. Ovakvo postupanje predstavlja direktno kršenje principa pravičnosti i profesionalnog vrednovanja koji su jasno predviđeni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Ljekarska komora TK posebno upozorava na iznošenje informacija o platama. Prikazivanje cifara bez uvažavanja stepena stručnosti, težine posla i nivoa odgovornosti, predstavlja grubi napad na dostojanstvo struke.

Ljekarska komora TK daje punu i bezrezervnu podršku svim aktivnostima koje provodi Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije (SSDMiS) TK u borbi za zaštitu dostojanstva, prava i statusa ljekara na području našeg kantona.

Pozivamo nadležne institucije i SSDMiS TK da pristupe rješavanju zahtjeva doktora kako bi se zaustavilo dalje urušavanje integriteta zdravstvenog sistema i spriječio neminovan odliv najstručnijeg kadra.

Izvršni odbor Ljekarske komore Tuzlanskog kantona