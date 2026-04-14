Pojeftinjenje registracije vozila na pomolu: Izmjene zakona uskoro

Izmjene Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju FBiH za sobom povlače intervenciju države i postepeno snižavanje premije.

Dom naroda Federalnog parlamenta na sjednici zakazanoj 21. aprila odlučivat će o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju FBiH. Ukoliko se ovaj zakon usvoji na toj sjednici praktično bi se od maja mogla očekivati da ukupna cijena registracije vozila postepeno bude snižena.

Naime, plaćanje osiguranje od autoodgovornosti već duži niz godina je obaveza za sve vozače. Međutim, spomenutim izmjenama zakona sada se uvodi “državna intervencija” i to i u pogledu uređivanja visine premije ove vrste osiguranja.

Fazna liberalizacija

Kao što je poznato, prilikom registracije vozila u FBiH, vozači plaćaju niz obaveznih taksi i naknada koje su raspoređene između različitih institucija.

Osim toga plaćaju i policu osiguranja od autoodgovornosti (AO). A to je obavezna stavka koja pokriva štete nastale u prometnim nesrećama. Cijena police varira ovisno o osiguravajućoj kući i karakteristikama vozila.

Izmjenama pojedinih odredava Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju regulira se fazna liberalizacija premije osiguranja od autoodgovornosti. Pa će tako osiguravajuće kuće biti u obavezi da pribavljaju saglasnosti Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Podaci za januar 2026.

Dakle ova federalna institucija će biti uključena kako bi se osigurala ne samo dugoročna stabilnost tržišta, već u prvom redu zaštita osiguranika (vozača), ali i očuvanje konkurentnosti sektora. U konačnici će to dovesti do slobodnog formiranja cijena osiguranja od autoodgovornosti u skladu sa evropskim propisima.

Prema podacima za januar 2026., ukupna premija osiguranja porasla je, a prosječna premija za vozila iznosila je oko 370 KM. Riječ je o podacima Agencije za nadzor.

