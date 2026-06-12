Danas isplata određenih socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas, 12.06.2026. godine izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnog davanja:

stalna novčana pomoć

privremena novčana pomoć

hraniteljstvo

novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će, takođe danas 12.06.2026. godine (petak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja – civilne žrtve rata za mjesec maj 2026. godine i to:

Federalni dio u iznosu od 384.899,00 KM

Kantonalni dio u iznosu od 164.957,00 KM.

Ukupan iznos novčanih sredstava koja će biti isplaćena iznosi 549.856,00 KM.

Isplata ostalih oblika socijalnih davanja će biti izvršena nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi neophodnu dokumentaciju Ministarstvu finansija, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.