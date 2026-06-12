Potpisan Sporazum kojim se koriguju koeficijenti najsloženijih poslova u zdravstvu

U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića danas je ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović sa predsjednicom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvirom Konjić potpisala Sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Dokument je rezultat postupka mirenja provedenog pred nadležnim Mirovnim vijećem i predstavlja usaglašeno rješenje na zadovoljstvo obje strane, naglašeno je ovom prilikom.

Sporazumom je ispunjen zahtjev da se koriguju koeficijenti stručnosti pa će od 1.9. 2026. doktori medicine i stomatologije imati koeficijent složenosti 5,20, specijalisti 6,00 a sub-specijalisti 6,20 pri čemu neto satnica ostaje na nivou od 3,20 KM, kako je prethodno utvrđeno Sporazumom o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora.

Zaključivanjem Sporazuma okončan je kolektivni radni spor između sporazumnih strana na miran način, kroz institucionalni postupak predviđen Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova te očuvan socijalni dijalog, stabilnost zdravstvenog sistema i nesmetano pružanje zdravstvene zaštite građanima Tuzlanskog kantona. Sporazumom je također predviđeno da se utvrđeni koeficijenti ugrade u pravilnike o radu javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, te da Sporazum postane sastavni dio Kolektivnog ugovora kao Aneks I Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije za područje djelatnosti zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu.