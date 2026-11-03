CIK zvanično potvrdio rezultate Općih izbora: Slijedi formiranje vlasti u BiH

CIK BiH potvrdio je rezultate Općih izbora 2026. godine, čime počinju teći zakonski rokovi za formiranje vlasti na svim izbornim nivoima.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na današnjoj sjednici donijela je Odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora 2026. godine. Potvrđivanjem rezultata počinju teći zakonski rokovi za formiranje vlasti na svim nivoima za koje su izbori održani.

Odluka je donesena nakon okončanja postupaka po prigovorima, žalbama i zahtjevima za utvrđivanje tačnih rezultata i njihovo korigovanje, kao i nakon što je Sud BiH odlučio o svim žalbama na odluku CIK-a o utvrđivanju rezultata glasanja.

„Nakon što smo donijeli odluku o utvrđivanju rezultata glasanja na prethodnim izborima, nakon što je odlučeno po svim prigovorima, žalbama i zahtjevima za utvrđivanje tačnih rezultata, korigovanje rezultata, nakon što je Sud BiH odlučio po svim izjavljenim žalbama na odluku Centralne izborne komisije o utvrđivanju rezultata glasanja, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, rokovima propisanim Izbornim zakonom, stekli su se uslovi da se donese Odluka o potvrđivanju rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu“, rečeno je na sjednici CIK-a BiH.

Potvrđeni mandati i imena izabranih kandidata

Sastavni dio odluke čini izvještaj o rezultatima glasanja za svaki izborni nivo, s dodijeljenim mandatima i imenima kandidata unutar političkih subjekata.

Opći izbori održani su 4. oktobra, prvi put uz korištenje specifičnih izbornih tehnologija. Građani su birali članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini RS te zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji BiH.

Usvojena uputstva o mandatima i posrednim izborima

CIK BiH je na današnjoj sjednici usvojio i izmjene i dopune Uputstva o stavljanju mandata u mirovanje i aktiviranju mandata u mirovanju.

Usvojene su i izmjene i dopune Uputstva o postupku provođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, kao i Uputstvo kojim se uređuje provođenje tih izbora.