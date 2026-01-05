Ponedjeljak, 5 Januara, 2026
Danas isplata penzija za decembar

By admin
U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, danas počinje isplata penzija za mjesec decembar 2025. godine. Penzije se isplaćuju putem Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

Iznosi penzija i broj korisnika

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana penzija 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćeno je iz Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM. Ukupno će danas penziju primiti 465.132 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 315,5 miliona konvertibilnih maraka.

