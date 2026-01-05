Servisne informacije: Zbog novih sniježnih padavina otežano saobraćanje

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 228 pregleda i 6 terenskih intervencija, 7 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tehničku intervenciju, pomoć pri izvlačenju vozila koje je sletjelo s puta.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječaka.

Zbog intenzivnih sniježnih padavina je otežan saobraćaj, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica (Romanija), Trnovo-Foča (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar), Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen) i Vlasenica-Sokolac (Han Pogled), obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila saopštio je BIHAMK.

Danas u Srebreniku očekujemo hladno i promjenljivo vrijeme. Ujutro će biti oblačno sa mogućim slabim pljuskovima, dok će se tokom dana razvedriti. Temperatura će varirati između -4°C u ranim jutarnjim satima i 1°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren.

Snijeg-led žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 5. Januar 2026. 23:00

Kraj upozorenja: 6. Januar 2026. 22:59

Visina novog snijega oko 10 cm-

Budite svjesni rasprostranjenog snijega i/ili leda na saobraćajnicama i trotoarima. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom. Budite pažljivi kada hodate, vozite biciklo ili vozite automobil uslijed klizavih površina.