Danas je Svjetski dan bijelog štapa

Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se svake godine 15. oktobra. Ovaj važan datum prvi put je zvanično proglasila Međunarodna federacija slijepih (World Blind Union) 1964. godine, a kasnije je dobio i međunarodno priznanje od strane Ujedinjenih nacija, čime je dodatno naglašena njegova važnost u promociji prava i ravnopravnosti slijepih i slabovidnih osoba širom svijeta.

Cilj obilježavanja Dana bijelog štapa jeste podizanje svijesti javnosti o izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju slijepe i slabovidne osobe, kao i isticanje značaja bijelog štapa u životu slijepih osoba. Ovo izuzetno važno tiflo-tehnicko pomagalo simbolizira nezavisnost, slobodu kretanja, dostojanstvo i samostalnost. Bijeli štap danas je globalni znak jednakih mogućnosti i hrabrosti da se živi bez ograničenja.

Oko 285 miliona ljudi u svijetu je slijepo ili slabovidno (39 miliona slijepih osoba; 246 miliona sa umjerenim ili ozbiljnim oštećenjima vida).

Globalno, jedna milijarda ljudi živi s oštećenjem vida koje je moglo biti spriječeno ili izliječeno.

Vodeći uzrok sljepoće u srednje i niže razvijenim zemljama je mrena ili katarakta, što se povezuje sa starenjem. Oko 80 posto od 45 milijuna slijepih ljudi na svijetu starije je od 50 godina. Oko 90 posto slijepih ljudi živi u zemljama s niskim prihodima, gdje se starije osobe, posebno starije žene, suočavaju s preprekama da dobiju neophodnu zdravstvenu zaštitu očiju. Čak 90% oštećenja vida posljedica je hroničnih bolesti oka; 19 miliona djece je slabovidno, a 1,4 miliona djece imalo bi korist od pravovremene korekcije vida. Intervencija izvedena na vrijeme može odgoditi ili otkloniti u cjelosti problem s vidom.

Za osobe koje nisu imale smetnje s vidom tokom mladosti, optimalna dob za prvi detaljan oftalmološki pregled je 40 godina.

Osim vidne oštrine, pregled treba uključivati kontrolu očnog pritiska i detaljnu kontrolu očnog dna. Samim pregledom očnog dna mogu se otkriti razne očne bolesti ali i stanja poput dijabetesa i povišenog krvnog pritiska. Ovo su bolesti koje mogu, neliječene ili kasno otkrivene, dovesti do ozbiljnih oštećenja vida tj. očiju. Pregled treba ponavljati svake dvije godine ili po preporuci oftalmologa.

Dan bijelog štapa ima veliki društveni i edukativni značaj, jer nas podsjeća na zajedničku odgovornost u uklanjanju prepreka koje otežavaju život slijepim i slabovidnim osobama — od fizičkih barijera u javnim prostorima do nedostatka pristupa informacijama i modernim tehnologijama. Ovaj dan širom svijeta obilježava se kroz različite manifestacije, edukativne radionice i kampanje koje promovišu inkluziju, pristupačnost i jednakost za sve.

„Sve što je dobro za osobe sa invaliditetom – dobro je i za cijelu zajednicu.“

Ova poruka podsjeća da inkluzija nije čin sažaljenja, već zajednička odgovornost. Stvaranjem pristupačnog, pravednog i otvorenog društva, gradimo zajednicu u kojoj svako ima mogućnost da doprinosi, učestvuje i živi dostojanstveno.