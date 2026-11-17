U povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine Bošnjačka zajednica kulture-gradsko društvo Srebrenik organizuje promociju knjiga:

– Godišnjak BZK Srebrenik za 2025.

– Promocija književnog djela Derviša Sušića

Gosti promotori: Prof.dr. Sanjin Kodrić, predsjednik BZK-Direkcija, Sarajevo.

Muhamed Sušić i Mustafa Sušić članovi uže porodice Derviša Sušića.

promocija će se održati u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik, u petak 20. novembra od 18 sati.