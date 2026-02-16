Servisne informacije: U UKC-u Tuzla rođeno šest beba

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljena je 191 pregled, 3 terenske intervencije i 4 kućne posjete, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, pet djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku dan počinje hladno i vedro, s jutarnjim temperaturama do -4°C. Tokom dana bit će djelimično oblačno, s maksimalnom temperaturom oko 9°C. Uveče, od oko 18 sati, očekuju se pljuskovi kiše koji će se nastaviti tokom noći, s mogućnošću jačih padavina. Vjetar je slab do umjeren