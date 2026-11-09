Pasoš BiH napredovao na svjetskoj listi

Pasoš BiH napredovao je za dvije pozicije na svjetskoj rang-listi putnih isprava i trenutno zauzima 69. mjesto među 199 zemalja.

Prema najnovijim podacima platforme Passport Reports, ažuriranim 1. novembra 2026. godine, državljani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost putovanja u 109 destinacija bez prethodnog pribavljanja tradicionalne vize.

U odnosu na prethodni mjesec, kada se nalazio na 71. poziciji, pasoš Bosne i Hercegovine ostvario je pomak za dva mjesta. Njegov indeks mobilnosti trenutno iznosi 109 bodova, što predstavlja pristup za 55,1 posto destinacija obuhvaćenih istraživanjem.

Pasoš BiH omogućava putovanja u 77 destinacija bez vize

Prema podacima platforme Passport Reports, građani Bosne i Hercegovine mogu putovati u 77 destinacija bez vize, dok im je u 27 destinacija omogućeno dobijanje vize po dolasku ili korištenje drugih pojednostavljenih procedura ulaska.

Za dodatnih pet destinacija potrebna je elektronska putna autorizacija, koja se pribavlja prije putovanja, ali se ne smatra klasičnom vizom.

Ukupno, vlasnici bh. pasoša mogu posjetiti 109 od 198 analiziranih destinacija bez prethodnog pribavljanja tradicionalne vize. Za preostalih 89 destinacija potrebno je unaprijed osigurati odgovarajuću vizu, uključujući elektronske vize.

Gdje se pasoš Bosne i Hercegovine nalazi u Evropi?

Iako je zabilježio napredak na globalnoj rang-listi, pasoš BiH na evropskom nivou zauzima 42. mjesto među 47 zemalja obuhvaćenih istraživanjem.

Platforma Passport Reports analizira i otvorenost država prema stranim posjetiocima. Prema ovom kriteriju, Bosna i Hercegovina nalazi se na 65. poziciji među 199 zemalja.

Trenutno državljani 99 stranih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez vize, dok je za državljane preostalih 99 zemalja obuhvaćenih analizom potrebno prethodno pribaviti vizu.

Najnoviji podaci pokazuju da pasoš BiH bilježi poboljšanje međunarodnog položaja, iako se na evropskoj rang-listi i dalje nalazi među slabije rangiranim putnim ispravama.