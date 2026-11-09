Uspješno realizovana akcija projekta „Moja kosa, tvoja kosa“

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ uspješno je realizovalo akciju darivanja kose u okviru projekta „Moja kosa, tvoja kosa“, koja je održana 7. novembra 2026. godine u Sarajevo City Centeru (SCC), uz izuzetan odziv građana i veliku podršku zajednice.

Tokom akcije prikupljene su 244 donacije kose, čime je još jednom potvrđeno da humanost, solidarnost i želja da se pomogne djeci koja se suočavaju s najtežim životnim izazovima nemaju granice.

Svaka donacija kose mnogo je više od jednog čina darivanja. Ona predstavlja podršku, ohrabrenje i poruku djeci oboljeloj od raka da nisu sama u svojoj borbi. Od donirane kose izrađuju se perike za djecu koja su zbog liječenja ostala bez svoje kose, vraćajući im barem dio samopouzdanja, sigurnosti i radosti u izazovnom periodu odrastanja i liječenja.

Posebnu zahvalnost upućujemo ambasadorici projekta „Moja kosa, tvoja kosa“, Amri Džeko, koja je svojim prisustvom podržala ovu akciju i još jednom pokazala koliko je važno biti glas onih kojima je podrška najpotrebnija. Njena posvećenost i podrška značajan su doprinos širenju svijesti o važnosti darivanja kose i stvaranju zajednice koja brine o svojim najmlađim članovima.

Veliko hvala upućujemo i našim sponzorima i partnerima koji su prepoznali značaj ove inicijative i svojim doprinosom pomogli da akcija bude uspješno realizovana: Diplomatic Winter Bazaar, Općina Centar, Konzum, CM, Frisa, BASH, Leda, Neki Nakit, Hurman i NewEvent.

Zahvaljujemo se i svim frizerima, volonterima, medijima, kao i svakoj osobi koja je donirala kosu, pružila podršku ili na bilo koji način doprinijela realizaciji ove akcije.

244 donacije – 244 priče o humanosti, solidarnosti i ljubavi.

Ponosni smo na sve ljude koji su bili dio ove priče i koji su svojim malim, a zapravo ogromnim gestom pokazali da zajedno možemo učiniti mnogo za djecu koja vode svoje najvažnije životne bitke.

Kosa raste ponovo, ali osmijeh koji zajedno vratimo djetetu nema cijenu.

Hvala što zajedno gradimo svijet u kojem nijedno dijete nije samo!

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“