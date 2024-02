Danas pretežno oblačno s kišom, nepovoljne biometeorološke prilike

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, uglavnom u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne.

Na jugu zemlje se očekuju intenzivnije padavine, praćene pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni. Prema kraju dana vjetar postepeno slabi. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 °C.

Slično kao i prvog dana vikenda, uz nepovoljne biometeorološke prilike. Pri tome će opšta slika biti lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, ponajviše zbog izraženije nestabilnosti i povremeno jačeg juga u prijepodnevnim satima. Moguće su reakcije na promjenu u vidu nervoze, glavobolje, dekoncentracije. U drugom dijelu dana, sa slabljenjem južine, biće malo ugodnije u cijeloj zemlji, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.