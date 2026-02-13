Danas se obilježava Svjetski dan radija

U svijetu se od 2012. godine 13. februar obilježava Dan radija, a ovogodišnja tema su klimatske promjene. Obilježavamo ga u znak sjećanja na 1946. kada je osnovan radio Ujedinjenih naroda, a proglasio ga je UNESCO na prijedlog Španjolske radijske akademije. Cilj Svjetskog dana radija je podizanje svijesti javnosti i medijima o samoj vrijednosti radija, poboljšanju međunarodne saradnje te pristupu informacijama putem radija.

Uprkos globalnom procesu digitalizacije, radio je i dalje jedno od najpopularnijih komunikacijskih sredstava i medij kojeg javnost doživljava kao jednog od najpouzdanijih izvora vijesti. Radio je od svojih početaka bio i ostao jedan od najvažnijih načina komuniciranja. Radio omogućuje da budemo u toku s događajima u svijetu, bez obzira na to gdje se nalazimo. Radio također igra ključnu ulogu u informiranju javnosti u vrijeme krize i nesreća, u trenucima kada drugi mediji ne funkcionišu, poput telefona ili interneta. Kao što je rekao poznati američki novinar Edward R. Murrow: “Radio nije samo slika svijeta, već i način na koji vidimo svijet”.

Radio Srebrenik, kao 16. radio stanica u Bosni i Hercegovini, počeo je emitovati program 29.11.1971. godine u 10 sati.

U programu uživo, slušaoci se svakodnevno se informišu o aktualnim zbivanjima s područja Srebrenika, TK, BiH, ali i svijeta.

Na portalu se svakodnevno informišu deseci hiljada ljudi.Za Radio godine proglašeni smo 2018.godine, kada nam je dodijeljen “Oskar popularnosti”.



Facebook stranicu Radio Srebrenika Radio Srebrenik 90,8 i 103 trenutno prati preko 120.000 hiljada pratilaca.