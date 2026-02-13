“Dani povelje 2026.”: Večeras koncert grupe “Divanhana”, ulaz slobodan

Nakon sinošnjeg zvaničnog otvaranja tradicionalne manifestacije “Dani povelje 2026.” projekcijom filma “Bosanski vitez”, program manifestacije se nastavlja večeras (petak,13.02.2025.) vrhunskim muzičkim događajem, kada će na pozornici Doma kulture Srebrenik nastupiti “Divanhana”, popularna bosanskohercegovačka grupa koja njeguje i predstavlja ne samo urbanu tradicionalnu muziku Bosne i Hercegovine, već i tradicionalnu muziku zemalja Balkana, s posebnim naglaskom na sevdalinku. U okviru večeri sevdaha, promovisaće i novi album “Radio sevdah”. Koncert počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan. Vidimo se.

Pokrovitelj je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i Turistička zajednica Grada Srebrenika. Tehnički realizator JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Inače, manifestacijom “Dani povelje” obilježava se 693. godina Povelje bosanskog Bana Stjepana II Kotromanića, napisane pod Gradom srebrenikom, 15. februara 1333. godine.