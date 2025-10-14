Danas se očekuje sunčano vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme, s minimalnim padavinama i niskim vjerojatnostima kiše. U središnjim i sjevernim dijelovima zemlje mogući su rijetki i slabi pljuskovi, dok će u Hercegovini vrijeme biti potpuno suho i vedro. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 5 do 13°C, dnevne od 14 do 23°C, najviše u južnim dijelovima.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s povećanom učestalošću padavina, posebno u petak i utorak kada su predviđeni jaki pljuskovi u većini dijelova zemlje. U središnjim i istočnim regijama mogući su obilniji pljuskovi s grmljavinom, dok će u Hercegovini padavine biti umjerenije. Temperature će varirati između 3 i 25°C, s najnižim vrijednostima u planinskim predjelima. Vjetar umjeren, s pojačanjima tokom kišnih faza.

15 Dana

U periodu od 15 dana očekuje se kontinuirano promjenjivo vrijeme s čestim padavinama tokom prve sedmice, dok će u drugoj sedmici doći do blagog poboljšanja vremenskih uslova. U središnjim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje i dalje će biti prisutni pljuskovi, ali s manjim intenzitetom. Dnevne temperature će se kretati od 18 do 28°C, s najvišim vrijednostima u južnim i jugozapadnim dijelovima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočnog i jugoistočnog smjera.