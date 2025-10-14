Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila evidentirana su 2 narušavanja javnog reda i mira, dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 64 pregleda, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljena su 2 porođaja i rođena dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas na području Grada Srebrenika u naseljima: Gornji Moranjci, Gornji Čekanići, Donji Čekanići i Falešići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Danas se u Srebreniku očekuje vedro i sunčano vrijeme tokom cijelog dana, bez padavina, uz maksimalnu temperaturu od 16 stepeni Celzijusa.