Zemljotres pogodio hrvatski grad, osjetio se i u BiH

Zemljotres magnitude 2,8 po Rihterovoj skali zabilježen je jutros kod Siska, podaci su Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).
Kako se navodi, zemljotres je bio oko sedam časova na dubini od devet kilometara.
Piše da je potres bio kod Siska, odnosno 64 kilometra od Zagreba.
🔔#Earthquake (#potres, #zemljotres) M2.8 occurred 16 km S of #Sisak (#Croatia) 7 min ago (local time 07:05:14). More info at:— EMSC (@LastQuake) October 14, 2025
