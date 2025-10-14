Utorak, 14 Oktobra, 2025
Zemljotres pogodio hrvatski grad, osjetio se i u BiH

Zemljotres magnitude 2,8 po Rihterovoj skali zabilježen je jutros kod Siska, podaci su Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Kako se navodi, zemljotres je bio oko sedam časova na dubini od devet kilometara.

Piše da je potres bio kod Siska, odnosno 64 kilometra od Zagreba.

