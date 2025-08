Danas sunčano i toplo, ali već sutra stiže nova promjena vremena.

Prvog dana vikenda mogući su lokalni pljuskovi, a jače naoblačenje sa sjeverozapada praćeno kišom i pljuskovima očekuje se u noći na nedjelju

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 8; Bugojno, Sokolac 11; Jajce, Srebrenica 12; Livno, Prijedor 14; Bihać, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 15; Banja Luka, Doboj, Ivan Sedlo, Zenica, Zvornik 16; Bijeljina 19; Gradačac 21; Trebinje 22; Mostar 23°C.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostaku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 34 °C.

U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 30 °C.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na sjeveru Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Jače naoblačenje sa sjeverozapada praćeno kišom i pljuskovima očekuje se u noći sa subote na nedjelju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu bit i obilniji. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 33 stupnja.

U ponedjeljak umjereno dopretežno oblačno vrijeme sa kišom u centralnim i istočnim područjima. Tokom dana, prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.