Svađali se, pa mu sjekirom posjekao pet krava

Policija sumnjiči M.M. iz Šipova da je nakon verbalne rasprave, sjekirom posjekao pet krava u vlasništvu oštećenog.

Naime, policijskoj stanici Šipovo juče 28. jula oko 9:15 sati prijavljen je slučaj u kojem je, prema navodima policije, pet grla krupne stoke zadobilo povrede.

“Policijskim provjerama utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je M.M. iz Šipova, nakon verbalne rasprave koja se dogodila 26. juna ove godine, sjekirom nanio posjekotine na pet krava u vlasništvu oštećenog”, navode iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog dostavi izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo “Mučenje i ubijanje životinja”.