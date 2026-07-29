NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Svađali se, pa mu sjekirom posjekao pet krava

By admin
0
516

Policija sumnjiči M.M. iz Šipova da je nakon verbalne rasprave, sjekirom posjekao pet krava u vlasništvu oštećenog.

Naime, policijskoj stanici Šipovo juče 28. jula oko 9:15 sati prijavljen je slučaj u kojem je, prema navodima policije, pet grla krupne stoke zadobilo povrede.

“Policijskim provjerama utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je M.M. iz Šipova, nakon verbalne rasprave koja se dogodila 26. juna ove godine, sjekirom nanio posjekotine na pet krava u vlasništvu oštećenog”, navode iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog dostavi izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo “Mučenje i ubijanje životinja”.

Prethodni članak
Dogovor postignut: Edin Džeko ostaje u Schalkeu
Naredni članak
Na zidinama Starog grada Srebrenika 8. avgusta počinje 49. izdanje OGUS-a
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više